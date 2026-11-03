Лавров висунув нову вимогу Кремля замість перемир’я: подробиці

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Агресорка Росія відкидає ідею тимчасового перемир’я. Мовляв, Україні воно потрібне для нібито підготовки до продовження війни.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Лавров нафантазував, що заклики Києва до припинення вогню — енергетичного, продовольчого, повітряного та морського — нібито не мають нічого спільного з прагненням до миру.

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«Усе це потрібно не для миру. Ми в цьому переконувалися багаторазово», — заявив він.

Водночас очільник російського МЗС повторив давню кремлівську тезу про так звані «першопричини кризи». За його словами, Москва нібито хоче не тимчасового перемир’я, а «надійному усуненні» так званих причин «СВО».

Мирні переговори - останні новини

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Китай не підтримав ідею проведення тристороннього саміту зі США та Росією щодо завершення війни в Україні. Ба більше, під час зустрічі лідер КНР Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що до переговорів мають долучитися й європейські країни.

Президент Фінляндії Александр Стубб під час розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, Київ пропонує провести двосторонню зустріч на рівні лідерів, а також обговорити заходи з деескалації війни та можливе перемир’я в окремих сферах.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, мовляв, не впевнений, що “можливий мир в Україні шляхом переговорів”. Окрім того, він наголошує, мовляв, не може стверджувати, ніби закінчення війни вже близьке.

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