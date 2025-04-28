Лавров з Путіним знущаються з Трампа: Портников розкрив реальні наміри Кремля

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров та президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Останнє інтерв’ю очільника МЗС Росії Сергія Лаврова свідчить про те, що у Кремлі вважають пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та перемовин про завершення війни виключно приводом для продовження бойових дій, які мають відбуватися на тлі перемовин між Вашингтоном і Москвою.

Таку думку український журналіст Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

«Інтерв’ю Лаврова можна назвати своєрідним діагнозом. Діагнозом того, що у Росії вважають самі пропозиції президента Сполучених Штатів щодо припинення вогню на російсько-українському фронті і більш розгорнуті пропозиції щодо тих позицій, які можна зайняти під час перемовин про завершення російсько-української війни, виключно приводом для продовження бойових дій, які мають відбуватися на тлі перемовин між американською адміністрацією і Кремлем», — висловився Портников.

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Він додав, що наразі не видно жодних інших намірів, які б свідчили, що у президента РФ Володимира Путіна хоча б на хвилину за ці 100 днів президентства Трампа з’явилося бажання припинити вогонь на фронті чи почати якісь реалістичні перемовини про завершення війни.

«І це інтерв’ю міністра закордонних справ РФ — чергове, я б сказав, розгорнуте свідоцтво того, як Москва затягує переговірний процес і затягує у цей переговірний процес президента США Дональда Трампа. І, здається, сам Трамп починає потроху усвідомлювати, як майстерно і цинічно ошукує його Путін», — резюмував журналіст.

Нагадаємо, в інтерв’ю CBS News Лавров виключив можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії.

Очільник російського МЗС також заявив, що Москва погодиться на «безумовне» перемир’я з Україною лише за дотримання низки вимог.