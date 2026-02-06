Лавров заговорив про «підпільні» контакти з лідерами Європи

Сергій Лавров. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що нібито Москва веде конфіденційні контакти з європейськими лідерами щодо закінчення війни в Україні.

Про це очільник МЗС країни-агресорки сказав в інтерв’ю пропагандистському телеканалу RT.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються. І так підпільно контактують", - зазначив глава російського МЗС.

Лавров не назвав ні імен політиків, ні країн. При цьому, з його слів, заяви європейських лідерів "під час конфіденційних контактів" нічим не відрізняються від того, що вони кажуть на публіку.

Російський міністр також кинув звинувачення на адресу Європа, яка, “зайняла безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна поразка Росії". У традиційній кремлівській манері він звинуватив Євросоюз у бажанні “зірвати ті переговори, які начебто намітилися між нами і американцями”.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на власне джерело повідомило про те, що 3 лютого міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро провів переговори в Москві. За даними видання, головний французький зустрівся з чиновниками РФ, обговорюючи ситуацію в Україні. Європейські союзники нібито були поінформовані про ініціативу.

Зауважимо, що за кілька днів до цього в одному з інтерв’ю Барро заявив про необхідність діалогу з Кремлем, але умови повної прозорості з Києвом. Очільник МЗС Франції висловив думку про те, що Європі потрібен прямий контакт з Москвою, аби під відстоювати власні інтереси.