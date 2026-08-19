Лавров заявив, про встановлення "нового світового порядку" з КНДР

Лавров / © Associated Press

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров зухвало заявив, що Москва й Пхеньян разом установлюють «новий і справедливий світовий порядок». Це пролунало у його «посланні» міністерці закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі.

Про зміст послання, пише Reuters.

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«Північна Корея та Росія продовжують установлювати „новий і справедливий світовий порядок на основі справжньої рівності та національних інтересів“», — заявив Лавров.

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Російський міністр також висловив готовність «розширювати багатосторонню співпрацю» з Пхеньяном. Його слова прозвучали на тлі поглиблення політичних і військових зв’язків між Росією та КНДР.

Військова підтримка КНДР Росії

Нагадаємо, КНДР наприкінці 2024 року відправила до Росії орієнтовно 14 000 військових для допомоги російським окупантам у Курській області. У травні 2025 року диктатор Путін публічно подякував Північній Кореї за цю підтримку. Тож нинішня заява Лаврова є політичним сигналом про намір Москви й Пхеньяна й надалі зближуватися.

Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що розраховує на подальше поглиблення відносин із Росією.

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