Лавров заявив, що РФ готова до переговорів: що вимагає цього разу

Сергій Лавров / © Associated Press

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Очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова вести переговори, але звинуватив Україну, що нібито «не бачить готовності» Києва.

Заяву Лаврова поширили російські пропагандистські ЗМІ.

«Ми багато разів заявляли, що готові вести переговори щодо України, але не бачимо готовності до діалогу з іншого боку. Ми не можемо знайти з іншого боку тих, із ким ми могли б вести діалог», — цинічно заявив він.

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Крім того, Лавров назвав «дивними» заяви держсекретаря США Марко Рубіо про неготовність Москви до поступок Україні.

«Зараз вони заявляють у Євросоюзі, що ми не посередники, ми твердо на боці України. Мене здивувало, що Марко Рубіо, виступаючи днями в Конгресі, сказав те ж саме. Сказав, що хотів би, щоб конфлікт в Україні завершився цього року, але шанси оцінюють не дуже високо, тому що сторони поки не готові до поступок, особливо Росія», — зазначив Лавров.

Він стверджує, що на зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року Путін «прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першочергових кроків, які б дозволили зупинити бойові дії і розпочати переговори з усіх аспектів політичного врегулювання».

Раніше у Bloomberg написали, що Європа поспішає посадити Путіна за стіл переговорів, аби запустити дипломатичний процес до початку зимових атак РФ.

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