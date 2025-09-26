Лавров заявив, що ЄС і НАТО ведуть проти Росії "справжню війну"

Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

Північноатлантичний альянс і Європейський Союз нібито “безпосередньо” беруть участь у війні проти Росії "через дії України".

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на G20, повідомляють росЗМІ.

З його слів, нібито НАТО і ЄС "руками України оголосили Росії війну й безпосередньо беруть у ній участь".

Реклама

Очільник МЗС РФ звинуватив “колективний Захід” у, з його слів, “спровокованій кризі в Україні”. Окрім того, нахабно заявив Лавров, “руками України” НАТО і Євросоюз “хочуть оголосити, уже оголосили моїй країні справжню війну”.

Лавров висловився про те, що причиною зростання глобальної нестабільності й виникнення нових конфліктів нібито стало недотримання Статуту ООН.

"Відмова від дотримання принципів Статуту ООН – вияв неоколоніальних амбіцій – веде до зростання глобальної нестабільності, примножує регіональні конфлікти", - заявив міністр країни-агресорки.

Як повідомлялося, посол Росії у Франції Олексій Мєшков відкрито пригрозив НАТО. Він цинічно заявив, якщо сили Альянсу почнуть збивати російські літаки, “це буде війна”, “це означатиме початок воєнного конфлікту”. Посол поскаржився, мовляв, російські літаки «регулярно стикаються з провокаційними діями з боку НАТОвської авіації», але Росія «уникає ескалації та не вдається до силових заходів».