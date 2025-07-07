Лавров хоче втягнути Угорщину у боротьбу проти України: що задумав Кремль

Лавров закликає Угорщину «об’єднати зусилля» / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація з меншинами в Україні є «спільною проблемою» для Росії та Угорщини, і закликав до об’єднання зусиль у цьому питанні. Лавров повторив звичну кремлівську риторику про нібито «переслідування і вбивства росіян» та порушення прав російськомовних в Україні, яку Москва використовує для виправдання анексії Криму, гібридної війни на сході України та повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю угорській Magyar Nemzet.

За його словами, «інші етнічні групи», включно з угорцями, румунами, поляками, болгарами, вірменами, білорусами та греками, піддаються «примусовій українізації» Він наголосив, що Будапешт «добре знайомий з цією проблемою» і тому Росія та Угорщина можуть «об’єднати зусилля» у захисті своїх «співвітчизників».

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Питання прав національних меншин тривалий час використовувалося Угорщиною як привід для блокування зближення України з Європейським Союзом. Хоча ЄС включив до «переговорної рамки» для України умови щодо плану дій стосовно національних меншин, Україна заявляє про готовність до консультацій з Будапештом, якщо це необхідно.

На останньому саміті ЄС Угорщина наклала вето, що не дозволило дійти спільної думки щодо подальшого зближення з Україною. Проте 26 країн-членів Євросоюзу, окрім Угорщини, висловили підтримку подальшим переговорам щодо вступу України та визнали оцінку Єврокомісії про готовність України до відкриття кластера «Основи».

Нагадаємо, у Російській Федерації вкотре озвучили власні умови для мирного рішення в Україні. Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів мають бути прописані у мирній угоді.