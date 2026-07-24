Лавров запанікував після зустрічі з Рубіо: Кремль шукає винних у «провалі» переговорів на Алясці

Сергій Лавров. / © Associated Press

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США нібито запевняли Кремль, що президент України Володимир Зеленський виконає необхідні умови та зробить потрібні кроки для миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, коментуючи “домовленості” між президентами Трампом та Путіним на Алясці.

Після заяви держсекретаря США Марка Рубіо про те, під час саміту на Алясці торік у серпні жодних домовленостей не було, у Лаврова почався нервовий приступ. Він почав шукати винних, але традиційно не в Москві.

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Міністр країни-агресорки заявив, мовляв, потрібно «зрозуміти, хто конкретно провалився». Він котре повторив версію Кремля про те, що Російська Федерація буцімто погодилася на «компромісні пропозиції» Сполучених Штатів. Водночас, з його слів, проблема виникла через позицію Києва.

Лавров видав версію про те, що “фюрер” Володимир Путін приїхав на зустріч на Алясці із нібито схваленими Дональдом Трампом пропозиціями, які Москва нібито «прийняла». Водночас, брехливо додав він, через Україну домовленості начебто не вдалося реалізувати.

За словами Лаврова, нібито Вашингтон «змінив розуміння» домовленостей, які обговорювалися на Алясці. Водночас він нахабно вкотре запевнив, що Кремль залишається «послідовним» і в будь-якому разі продовжить реалізовувати завдання, поставлені Володимиром Путіним.

Зауважимо, що ці заяви Лаврова прозвучали після того, як у США публічно відкинули російські твердження про нібито досягнуті домовленості на Алясці.

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Нагадаємо, після зустрічі Марко Рубіо та Сергія Лаврова на Філіппінах Кремль знову заговорив про «угоди» зі США. Натомість американський посадовець заявив, що тодішні «пропозиції» Росії провалилися.

Окрім того, Лавров вкотре взявся заявляти про нібито "мирні наміри" Росії. Голова МЗС РФ згадав про так звані "домовленості" після зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі.

Водночас Марко Рубіо заявив, що США готові використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, аби наблизити завершення війни. За словами держсекретаря, Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у цьому процесі, якщо з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

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