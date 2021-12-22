Лавров запропонував генсеку НАТО Столтенбергу змінити роботу

Мовляв, генсек не справляється з обов'язками.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров порадив генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу змінити роботу.

Про це російський міністр сказав в інтерв'ю RT, пишуть росЗМІ.

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"Якщо пан Столтенберг вважає, що члени НАТО мають право плювати на цей принцип (неподільності - Ред.), який закріплений у документах, ухвалених на найвищому рівні, то, мабуть, йому настав час уже йти на іншу роботу. Тому що зі своїми обов'язками він не справляється", - сказав він.

Лавров назвав голосною заяву Столтенберга про те, що ніхто не має права порушувати Вашингтонський договір, "відповідно до якого двері відчинені для будь-якого потенційного аспіранта, який бажає приєднатися до Організації Північноатлантичного договору".

Як повідомлялося, Російська Федерація не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії - аявив керівник російської делегації щодо військової безпеки Костянтин Гаврилов. Він заявив, мовляв, НАТО проводить навчання біля кордонів РФ, здійснює польоти над Прибалтикою та Чорним морем.

Подальше розширення НАТО Росія буде розглядати, як перетин "червоних ліній", заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Зокрема, він назвав можливість вступу Грузії до Альянсу "насильством проти волі народу".

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