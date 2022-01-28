Лавров запросив Зеленського на переговори до Росії: "Ми готові, нехай приїжджає"

Лавров запросив Зеленського на переговори до Росії: "Ми готові, нехай приїжджає"

Водночас очільник МЗС Росії зазначив, що Москва не обговорюватиме Донбас.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Москву, аби обговорити нормалізацію відносин.

Про це він сказав під час брифінгу.

"Якщо Зеленський хоче обговорювати нормалізацію відносин з РФ, ми готові, нехай приїжджає до Москви або Сочі", — заявив Лавров.

Водночас очільник МЗС Росії зазначив, що Москва готова обговорити деескалацію, "але не Донбас", бо це, за словами Лаврова, нібито внутрішньоукраїнське питання.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що військова напруженість в Європі та світі дійшла "до небезпечної межі".

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