Лавров заявив про готовність до переговорів із Заходом: в американському Держдепі назвали це "позерством"

В Москві зробили заяву після масового ракетного удару по Україні.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки називають "позерством" заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Москва готова до переговорів із Заходом.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, керівник МЗС Росії зробив таку заяву за кілька годин після масованого ракетного удару країни-агресорки по Україні.

"Були уражені дитячі майданчики та школи, багатоквартирні будинки, дороги, мости, теплова інфраструктура. Коли ви оцінюєте ці коментарі, ви повинні враховувати цей контекст. Думаю, що коли ви берете до уваги цей контекст, він каже вам усе, що вам потрібно знати про російську позицію та позерство Росії. Ми розглядаємо це як позерство", - зауважив Прайс.

Вашингтон не розглядає слова Лаврова як конструктивну та легітимну пропозицію вести діалог, каже Прайс. Ба більше - він вкотре наголосив, що Білий дім надалі буде підтримувати Україну.

"Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів. Поки цього не станеться, нашим першочерговим завданням є надання Україні тієї допомоги, якої вона потребує, і ми продовжуватимемо це робити", - наголосив речник Держдепу.

Нагадаємо, українське МЗС відреагувало на заяву Лаврова про те, що країни Заходу мають впив на політику нашої держави щодо відмови від переговорів з РФ. Речник відомства Олег Ніколенко зазначив, що інтерв'ю Лаврова демонструє безпорадність російської дипломатії.

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