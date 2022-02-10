Лавров заявив про можливий виїзд з України неосновного персоналу російських дипломатичних представництв

За словами Лаврова Росія не хоче нікому погрожувати, погрожують Москві.

У МЗС Росії припускають, що можуть порадити неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв виїхати з України.

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Про це 10 лютого заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише та Telegram-канал пропагандистського телеканалу НТВ.

"Росія, можливо, порадить неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв в Україні залишити країну", - зазначив очільник російського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Держдеп на тлі загрози вторгнення РФ ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві. Американські дипломати також попередили своїх громадян, що ситуація з безпекою в Україні "може погіршитися без попередження". Слідом за США про "евакуацію" родин дипломатів заявили Велика Британія, Австралія та Німеччина. Пізніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв'ю ведучій ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук, що більшість співробітників посольств залишилася і продовжує виконувати свої обов'язки.

Водночас президент України Володимир Зеленський, те, що з України виїжджають працівники деяких дипломатичних відомств, назвав тонкощами складної дипломатичної гри.

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