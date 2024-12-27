Лавров заявив про нібито пропозицію Франції щодо діалогу "без України": в МЗС відреагували

Україна вважає брехнею заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Франція нібито зверталася до РФ "закритими каналами" для налагодження діалогу щодо війни "без участі України".

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє "NV".

За його словами, підстав вірити черговій російській брехні немає. Натомість, наголошує Тихий, існують підстави довіряти українським партнерам.

"Мета цих коментарів зрозуміла - посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються", - заявив представник українського МЗС.

Тихий наголосив, що Лавров не лише злочинець, який винен у злочинній агресії проти України. Представник українського дипвідомства назвав його "патологічним брехуном".

"Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі - це постановки, це фейки. Мені здається, що після цих слів сприймати будь-які його одкровення - це не поважати себе. У нас немає підстав вірити цій брехні", - заявив Георгій Тихий.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Франція "за закритими каналами" кілька разів пропонувала Москві налагодити діалог щодо України "без участі Києва". Втім, деталей міністр країни-агресорки не назвав жодних.

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