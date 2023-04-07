Лавров заявив про переговори з Україною, поставивши цинічну умову

За його словами, Кремль не проти діалогу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що мовляв, Москва не проти перегорів про закінчення війни в Україні. Втім, для цього він поставив умову.

Лавров під час брифінгу назвав "досить неохайним прийомом" заяви від країн про те, щоб РФ сіла за стіл переговори.

За словами голови російського МЗС, його країна не проти переговорів. Але під час них, зауважив Лавров, перш за все варто враховувати позицію Росії.

"І президент, і інші представники РФ не раз говорили, що ми не відмовляємося від переговорів. Але переговори ці можуть бути тільки на основі врахування російських "законних" інтересів, російських "законних" занепокоєнь, які ми довгі-довгі роки викладали, позначали в діалозі з нашими західними колегами, включаючи наші відносини з НАТО", - заявив він.

Лавров також висловив думку про те, що російська частина зернової угоди нібито "взагалі не виконуються": "перепони зберігаються і навіть посилюються.

Заклики до переговорів з агресором

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

У Туреччині заявили: прагнуть, щоб російська агресія проти України завершилась якомога швидше. У Анкарі хочуть, щоб Україна та Росія якомога швидше повернулись за стіл переговорів.

У Білому домі наголошують, що "тільки Зеленський може визначити, чи готовий він готовий вести переговори" з агресоркою. Адміністрація США нагадала принцип, що не може бути переговорів по Україні без України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не одноразово наголошував, якщо російські загарбники хочуть якихось переговорів, то спочатку вони повинні вивести свої війська з України без бою. Він зазначив, що Україна вже запропонувала Формулу миру, в якій прописаний кожен крок, який повинні виконати сторони.

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