Лавров заявив, що домовився із Блінкеном про письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки": які терміни

Коли РФ отримає від США пропозиції щодо "гарантій безпеки", планується нова зустріч.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном домовився про надання Вашингтоном письмових пропозицій щодо "гарантій безпеки" наступного тижня.
Про це Лавров сказав на брифінгу 21 січня.
За його словами, після того, як РФ отримає відповідь від США, планується нова зустріч на рівні міністрів закордонних справ.
"Ми завершили домовленістю про те, що нам наступного тижня будуть представлені письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки", - заявив Лавров.
Крім того, він уточнив, що сторони обговорили ситуацію щодо України та новий можливий саміт РФ-США. Але політики зауважили, що для нової зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена потрібна серйозна підготовка.
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