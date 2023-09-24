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Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але без припинення вогню

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але без припинення вогню

Сергій Лавров. / Фото: Associated Press

Лавров заявив, що таким чином агресорів вже один раз нібито обдурили, хоча він і не навів конкретного прикладу.

Голова МЗС РФ Сергій лавром заявив, що країна-агресорка Росія не буде розглядати пропозиції щодо переговорів, які передбачатимуть припинення вогню.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

На пресконференції у Нью-Йорку він заявив, що російські агресори готові до перемовин з Україною, але не збираються припиняти вогонь. Він заявив, що таким чином агресорів вже один раз нібито обдурили, хоча він і не навів конкретного прикладу.

Крім того, Лаврова заявив, що формула миру президента України Володимира Зеленського не може бути реалізована, бо вона передбачає вивід російських військ з усіх українських територій.

Крім того, представник РФ заявив, що "свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лавров у своєму виступі в ООН назвав країни Заходу “імперією брехні”.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Сербії порівняв вторгнення РФ до України з бомбардуванням Югославії.

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Дата публікації
Перегляди
62
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