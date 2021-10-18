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Лавров заявив, що Росія припинить роботу свого представництва при НАТО: яка причина

Лавров заявив, що Росія припинить роботу свого представництва при НАТО: яка причина

Associated Press

За словами Лаврова, тепер для контактів з Росією НАТО треба звертатися до російського посла в Бельгії.

РФ припиняє діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві. Москва 18 жовтня попередила НАТО про свої кроки у відповідь після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію у восьми співробітників постпредства Росії при організації.

Про це під час прессконференції заявив очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.

"Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки", - зазначив він.

За словами Лаврова, тепер для контактів з Росією НАТО треба звертатися до російського посла в Бельгії.

Лавров також підкреслив, що надалі Росія не буде робити вигляд, що в короткостроковій перспективі можуть бути перспективи у відносинах з НАТО.

Нагадаємо:

  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазявив, що існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм. Росія погрожує "активними заходами".

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