Лавров заявив, що Росія припинить роботу свого представництва при НАТО: яка причина

За словами Лаврова, тепер для контактів з Росією НАТО треба звертатися до російського посла в Бельгії.
РФ припиняє діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві. Москва 18 жовтня попередила НАТО про свої кроки у відповідь після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію у восьми співробітників постпредства Росії при організації.
Про це під час прессконференції заявив очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє ТАСС.
"Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки", - зазначив він.
За словами Лаврова, тепер для контактів з Росією НАТО треба звертатися до російського посла в Бельгії.
Лавров також підкреслив, що надалі Росія не буде робити вигляд, що в короткостроковій перспективі можуть бути перспективи у відносинах з НАТО.
Нагадаємо:
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазявив, що існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм. Росія погрожує "активними заходами".