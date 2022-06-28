Лавров збрехав, що у Кременчуці бомбили ангар зі зброєю, а ТЦ загорівся від детонації і був порожній

Лавров збрехав, що у Кременчуці бомбили ангар зі зброєю, а ТЦ загорівся від детонації і був порожній

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров збрехав, що окупанти бомбардували начебто ангар зі зброєю у Кременчуці, а торговий центр загорівся в результаті детонації цих боєприпасів.

При цьому Лавров сказав, що ТЦ "Амстор" був нібито порожній.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Вчора всі ЗМІ на Заході вибухнули роликами з Кременчука, де вони показували кадри ТЦ, що горить, звинувативши російських військових, що вони бомблять цивільну інфраструктуру. Міноборони Росії чітко та зрозуміло роз'яснило, що насправді сталося. Бомбили ангар, куди прибула американська і європейська зброя та боєприпаси. В результаті детонування боєприпасів спалахнув порожній торговий центр, що стоїть поруч", – заявив відверту брехню очільник МЗС РФ.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Станом на 28 червня відомо про загибель 18 осіб, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти, понад 20 – потрапили до лікарні з пораненнями.

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