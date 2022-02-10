Лавров: "Зеленський потрібен Заходу, щоб виводити Росію зі стану рівноваги"

Лавров: "Зеленський потрібен Заходу, щоб виводити Росію зі стану рівноваги"

За його словами, "нікого не цікавить", що думає Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський потрібний Заходу як інструмент, щоб виводити Росію зі стану рівноваги.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Эхо Москвы.

За його словами, "нікого не цікавить", що думає Зеленський.

Нагадаємо:

Голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров заявив, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба "перевершив мистецтво Йозефа Геббельса" - послідовника Гітлера. Так російський керівник МЗС прокоментував відмову Києва брати участь у переговорах з "ДНР" і "ЛНР".

Також у МЗС Росії припускають, що можуть порадити неосновному персоналу своїх дипломатичних представництв виїхати з України. За словами Лаврова, Росія не хоче нікому погрожувати, погрожують Москві.

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