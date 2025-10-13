ТСН у соціальних мережах

Політика
533
1 хв

Лавров пояснив, чому Росія не бере участі у саміті щодо Гази: як виправдовувався

Лавров прокоментував, чому Москву не запросили на саміт у Шарм-еш-Шейху.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував відсутність Москви на саміті в Єгипті, присвяченому укладенню мирної угоди щодо Сектора Гази.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Запрошення надсилали господарі саміту. Це керівництво Єгипту, яке, як повідомлялося, узгоджувало свої дії з іншими арабськими ініціаторами, але насамперед зі Сполученими Штатами», — сказав російський високопосадовець.

Лавров також уточнив, що до Шарм-еш-Шейху не запросили й інші важливі фігури, зокрема «прем’єр-міністра Іраку, хоча Ірак є головою Ліги арабських держав наразі».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп виступив у парламенті Ізраїлю. Він оголосив, що війна у Газі офіційно закінчена.

У понеділок, 13 жовтня, бойовики ХАМАС передали представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста перших сімох ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази. Це відбулося відповідно до домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.

533
