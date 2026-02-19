Лавров знов заговорив про "устранение первопричин конфликта в Украине"

Лавров / © Associated Press

Реклама

У Женеві Росія та США продовжили обговорення так званого «розуміння Аляски», яке, за словами Сергія Лаврова, базується на усуненні першопричин конфлікту в Україні.

Про це міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya.

За його словами, під час переговорів у Женеві сторони продовжили обговорення концепції, яку в Москві називають «розумінням Аляски». Лавров стверджує, що вона ґрунтується на підході до «усунення першопричин конфлікту в Україні».

Реклама

Очільник російського МЗС також зазначив, що Москва «цінує позицію» президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації та уважно стежить за спробами європейських країн, які, за його словами, намагаються вплинути на позицію Вашингтона.

Крім того, Лавров повідомив, що Росія та США домовилися створити окрему економічну робочу групу. Вона функціонуватиме паралельно з переговорами з військово-політичних питань.

Інших деталей щодо змісту домовленостей або конкретних рішень за підсумками перемовин наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров розкрив, як Кремль насправді ставиться до переговорів. Він цинічно заявив, що Москва нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель до рідної гавані».

Реклама

Тим часом західні ЗМІ та українські експерти повідомляють про активізацію ворожих сил на півдні та сході України.