Сергій Лавров / © Associated Press

У Москві знайшли нову причину, чому президент Росії Володимир Путін не зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу офіційно звинувачують західні країни.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, західні держави нібито намагаються перешкодити переговорам між Україною та Росією.

“Вони просто шукають привід, щоб переговори не відбулися, і намагаються, щоб це не виглядало як їхня провина. Зеленський, нібито, теж «артачиться», висуває власні умови і вимагає зустрічі з Путіним незалежно від обставин”, — заявив Лавров.

Він додав, що, на думку Москви, Захід прагне “порушити процес, який нібито започаткований Путіним та Трампом і дав певні результати”. Лавров сподівається, що ці “спроби будуть зірвані”.

Раніше Сергій Лавров заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним наразі не планується, попри заяви Білого дому про підготовку переговорів.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що кремлівський диктатор особисто є перешкодою для мирних переговорів з Україною, і заяви Лаврова це лише підтверджують.