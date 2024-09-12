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Лавров зробив абсурдну заяву про удари РФ по українських енергооб'єктах

Лавров зробив абсурдну заяву про удари РФ по українських енергооб'єктах

Сергій Лавров. / Фото: Associated Press

У Москві кажуть, мовляв, атакують не все.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив цинічну заяву про обстріли російської армії об'єктів енергетики України.

Заяву голова МЗС РФ зустрічі з керівниками дипмісій, повідомляють росЗМІ.

З його слів, агресорка Росія завдає удари не по всіх енергооб'єктах в Україні. Мовляв, їхній війська б'ють лише по тих, що "безпосередньо зав'язані на забезпечення ЗСУ".

Крім того, Лавров звинуватив Україну в атаках по "цивільних цілях" на території РФ та навіть побачив у цьому руку Заходу.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу заявив, що Володимир Путін прийняв пропозицію Туреччини не бити по енергетичній інфраструктурі, обʼєктах атомної енергетики та цивільному торговому флоту. Втім, в Кремлі кажуть, що це не так. 

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