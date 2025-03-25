Цинізм та брехливість російського політика лише міцнішають.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров зробив низку заяв щодо результатів перемовин у Саудівській Аравії. Зокрема, йшлося про Чорноморську ініціативу й так звані "теракти" з боку Києва.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю росЗМІ.

На переговорах в Ер-Ріяді з США обговорювалися питання безпечного судноплавства у Чорному морі.

"РФ виступає за відновлення чорноморської ініціативи у більш прийнятній для всіх формах", - зазначив Лавров.

За його словами, Росії будуть потрібні "чіткі гарантії при поновленні чорноморської ініціативи", вони можуть бути лише результатом "наказу із Вашингтона Зеленському".

Він наголосив, що "Росія не може вірити Києву на слово".

"США почули сигнал РФ щодо гарантій, розуміють, що тільки вони можуть досягти позитивного результату у припиненні терактів та атак Києва", - цинічно заявив Лавров.

Як констатував Лавров, делегація РФ заявила США в Ер-Ріяді, що "Москва не терпітиме будь-яких двозначностей щодо пропозицій навколо Чорного моря".

"Мрійники" з ЄС про дві миротворчі місії в Україні показують свою повну політичну неспроможність", - також видав Лавров.

Щобільше, він заявив, що "Київ ударив по станції в Суджі та звинуватив у цьому РФ". Мовляв, від цього залежить забезпечення енергією низки країн Європи.

"Обсяг прокачування нафти для європейських споживачів різко знизиться через черговий теракт України", - сказав Сергій Лавров.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів телефонну розмову з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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