Лавров зробив заяву про переговори з Україною: чого хочуть у Кремлі

Міністр стверджує каже, що Москва "не йде" від перемовин з Києвом.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що його держава не відмовляється від переговорів з Україною, але чекає на "серйозні, конкретні пропозиції".

Про це міністр розповів у інтерв’ю одній із російських пропагандистських програм.

Лавров сказав, що Росія начебто бажає миру, але на своїх умовах, і від переговорів "не йде".

"Москва не уникає переговорів з української тематики, але треба бачити серйозні, конкретні пропозиції", – висловився російський міністр.

Пропозиції президента РФ Володимира Путіна не є умовами початку мирного врегулювання.

Лавров також заявив, що Росія не має ілюзій про легке досягнення миру в Україні. Москва не погодиться на перемир'я, їй потрібні юридично зобов'язувальні домовленості.

А ще голова російського МЗС сказав – Москва дотримується поглядів, що у ядерній війні немає переможців, але нікому не радить "випробовувати її терпіння". Міністр стверджував, що Росія ніколи не починала дискусій про те, чи можна використати ядерну зброю.

Нагадаємо, 19 грудня Путін заявив про готовність вести переговори, але лише з легітимним керівництвом України, на базі стамбульських домовленостей 2022 року, і "виходячи з реалій на полі бою".

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