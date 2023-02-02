Лавров зробив заяву щодо переговорів і побідкався, що РФ доводиться "розвінчувати брехню"

Пропагандисти РФ "клепають" якісь так звані "матеріали" до річниці початку війни проти України.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що нібито Москва не відмовляється від переговорів щодо України.

Заяву Лаврова цитують пропагандистські російські видання.

"Теза про те, що Росія відмовляється від переговорів щодо України - брехня. Нашій дипломатії є чим займатися – постійно, повсякденно роз'яснювати те, що відбувається, розвінчувати брехню, особливо брехню, яка зараз звучить щодо нашої відмови вести переговори", - стверджує Лавров.

Крім того, з його слів, пропагандисти РФ "клепають" якісь так звані "матеріали" до річниці "спеціальної військової операції", як у Кремлі наказали називати війну проти України. Лавров заявив, що це необхідно, щоб мовляв річниця "не звелася до антиросійського шабашу Заходу".

Переговори з РФ

Після низки провалів РФ на полі бою з Москви почали все активніше лунати заяви про переговори. Втім, традиційно окупанти висувають свої умови, як і до 24 лютого, коли українська сторона неодноразово закликала Росію до діалогу.

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31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова почекати на мирні переговори з Україною та назвав це "доброю волею". Диктатор Путін побідкався, бо мовляв Росія про щось домовилась з українською делегацією, а потім "результати цих перемовин викинули в кошик". Він також поскаржився, що з ним ніхто не хоче домовлятись.

У середині січня заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про можливість переговорів з Україною в разі визнання нею та партнерами утворень "ЛДНР", які країна-агресорка визнала "незалежними державами".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що можливість діалогу може бути тільки тоді, коли окупанти вийдуть з українських територій. Вже в листопаді президент Володимир Зеленський назвав п'ять умов, за яких можливі переговори з Кремлем: відновлення територіальної цілісності; повага до Статуту ООН; відшкодування всіх збитків, завданих війною; покарання кожного військового злочинця; гарантії, що вторгнення не повториться.

Зеленський раніше наголошував, що з РФ "мирні переговори – це не про мир". Президент України також казав, що не розуміє, з ким повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, чи Путін взагалі живий.

Окрім того, напередодні відповідаючи на запитання про переговори, Зеленський сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто".

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