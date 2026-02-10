Лавров зробив гучну заяву про припинення вогню в Україні

Лавров / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку заяв про війну. За його словами, нічого нового у контактах з європейцями щодо України немає.

Про це пишуть «РИА Новости».

Нові заяви Лаврова

За словами Лаврова, пропозиції Європи про негайне припинення бойових дій в Україні не вирішують конфлікту. Він також наголосив, що під «гарантіями безпеки» для Києва мається на увазі не реальна європейська безпека, а продовження боротьби проти Росії.

Реклама

Він додав, що контакти з європейськими країнами щодо України ведуться, проте «нічого нового в них немає».

«Ідея, яку просувають у Європі, про негайне припинення вогню нічого не вирішить», — підкреслив міністр.

Читайте також Лавров заговорив про "підпільні" контакти з лідерами Європи

Не оминув увагою голова МЗС РФ й персону американського лідера Дональда Трампа.

«Трамп — єдиний із західних лідерів, хто публічно визнав інтерес Росії у нерозширенні НАТО, це величезний крок», — зазначив Лавров.

Реклама

Російський дипломат також повторив наслідки «агресії проти Росії».

«Противники Росії знають, що якщо вдадуться до агресивних дій проти неї, то отримають абсолютно неприйнятну для них відповідь», — акцентував російський дипломат.

Лавров додав, що Росія уважно спостерігає за діями США у сфері стратегічних ядерних озброєнь після скасування попередніх обмежень.

Що стоїть за заявами Кремля

Як відомо, усі «мирні» пропозиції росіян є лише прикриттям. Насправді ж Кремль вимагає повної капітуляції України.

Реклама

В Інституті вивчення війни нагадали: Кремль закликає до «денацифікації» України від 2022-го, щоб вимагати усунення чинного уряду держави й встановлення проросійських маріонеток у владі.

«Посилання Лаврова на „Новоросію“ — аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України, який простягається за межі Криму та чотирьох областей, незаконно анексованих Росією, — продовжує демонструвати, що територіальні вимоги Росії виходять за межі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей», — наголошують аналітики Інституту вивчення війни.

Аналітики запевняють: Лавров повторює посаткові воєнні цілі Путіна від 2021 та 2022 років, що рівнозначно повній капітуляції України та НАТО. Це сигналізує про те, що будь-яка мирна угода, яка не враховує вимоги РФ не лише до України, а й до НАТО та Заходу, не задовольнить Кремль.

Раніше Лавров виступив із погрозами Заходу через те, що той буцімто «розв’язав війну проти РФ».

Реклама

«Захід розв’язав глобальну війну проти РФ і гарячково намагається карати її партнерів», — констатував Лавров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив зміну риторики росіян на переговорах. Він наголошує: довіряти їй не варто.

«Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Російська делегація вже без цих пустопорожніх „історичних альманахів“ та екскурсів — вона тепер про інше і більш конкретно: що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші такі конкретні речі», — резюмував очільник держави.