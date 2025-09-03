Лавров зробив нову заяву про "врегулювання української кризи"

Сергій Лавров. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація нібито очікує на продовження мирних переговорів з Україною. Мовляв, Москва вважає пріоритетним «врегулювання української кризи мирним шляхом».

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров інтерв’ю індонезійській газеті Kompas.

Очільник МЗС РФ висловився про прогрес у переговорах Києва і Москви, якого було досягнуло під час зустрічей у Стамбулі. Зокрема. щодо обміну полоненими і тілами загиблих.

«Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів», — заявив очільник МЗС Росії.

Втім, в інтерв’ю Лаврова не минулося і без звинувачень на адресу Києва. Згадуючи переговори у лютому-квітні 2022-го в Білорусі, а потім у Туреччині, міністр країни-агресорки звинуватив українську владу у зриві домовленостей. Мовляв, Київ дослухався «до порад своїх західних кураторів» та начебто обрав шлях продовження війни.

Нагадаємо, російський «фюрер» Володимир Путін нахабно заявив, що нібито Росія ніколи не мала і не буде мати бажання на будь-кого нападати. Мовляв, їхня «єдина ціль» в Україні – захист власних інтересів та людей, які «пов’язують свою долю з РФ».

Зі слів диктатора, Москві не подобається бажання України отримати членство в НАТО. Це, цинічно висловився Путін, «військове освоєння України», яке нібито безпосередньо загрожує Російській Федерації.

