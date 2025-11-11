Лавров зробив низку заяв про Зеленського та завершення війни

Сергій Лавров / © Associated Press

Голова МЗС РФ учергове назвав президента України Володимира Зеленського «нацистом». Крім цього, він знову заявив про «умови, необхідні для регулювання конфлікту».

Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Як заявив Лавров, Зеленський буцімто «своїми діями показує, що він нацист», і «доказів протилежного немає».

«Коли Зеленський регулярно позує на телеекранах, вручаючи нагороди бійцям „Азова“, інших нацистських батальйонів із шевронами фашистської Німеччини на руках. Ну як ставитись ще до цієї людини», — стверджує російський дипломат.

Також він прокоментував умови РФ, які дозволять завершити війну. Він запевняє, що українці «чудово знають позицію росіян».

«Серед інших абсолютно обов’язкових умов до врегулювання, як демілітаризація, зняття будь-яких загроз РФ, у тому числі шляхом затягування України до НАТО, забезпечення прав росіян та російськомовний, української православної церкви… Там є вимога денацифікації. Ми не винайшли якусь річ, яка була б чужа сучасній Європі», — наголосив Лавров.

Раніше Лавров заявив, що Кремль все ще сподівається на зустріч Путіна й Трампа.

Він прокоментував інформацію, опубліковану у виданні Financial Times про причини скасування саміту Путіна і Трампа. За його словами, вона містить «багато брехні», зокрема у питанні послідовності подій.