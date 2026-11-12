Лавров зробив заяву, яка розкриває плани Путіна щодо України

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров Сергій Лавров цинічно назвав тристоронній формат переговорів «найбільш виправданим». Водночас він дав зрозуміти, що Москва не буде відступати від раніше визначеного так званої «СВО».

Про це він висловився в інтерв’ю одному з російських пропагандистів.

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Лавров нахабно висловився, що позитивно оцінює готовність делегації України «до предметної роботи» в Абу-Дабі. Втім, цинічно додав, мовляв, подальшу позицію Москви визначатимуть лише після звітів учасників переговорів особисто диктатору Володимиру Путіну. Зокрема, після доповіді спецпредставників США.

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«І на підставі того, що він (Путін — Ред.) почує від американців, визначатиме наші подальші позиції», — висловився дипломат.

Очільник російського МЗС також цинічно наголосив, що Кремль надалі дотримуватиметься курсу так званої «спеціальної військової операції». Окрім того, додав Лавров, РФ не збирається відступати від ультимативних вимог Путіна, які він озвучив у червні 2024-го. Мовляв, цілі відтоді «ніколи не змінювалися».

Зауважимо, у своїй промові Путін вимагав виведення ЗСУ з усієї території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема районів, які його війська ніколи не окуповували. Також ішлося про демілітаризацію і «денацифікацію» України, що фактично передбачає заміну чинної української влади на проросійську, а також відмову Києва від прагнення вступити до НАТО.

Мирні переговори — останні новини

Автори Sky News вважають, що оптимізм після зустрічі в Абу-Дабі передчасний. Зазначається, що хоч переговори у назвали «продуктивними», однак гучні оцінки не підкріплені проривом у ключових питаннях, а подібні оптимістичні заяви американських переговірників уже лунали неодноразово.

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Видання Financial Times пише про те, що Європа опинилася в глухому куті після переговорів в Абу-Дабі, адже знову зіткнулася з проблемою власної участі в мирному процесі. Європейські країни фінансують український бюджет і постачає зброю ЗСУ, але досі залишаються осторонь основних переговорів.

Водночас POLITICO наголошує, що Вашингтон все ж таки змінив тон щодо Києва. Ба більше, у США з’явилось розуміння, що питання європейської безпеки неможливо вирішити без самої Європи. Окрім того, і Київ, і Білий дім закликають Європу визначити одного єдиного перемовника замість десятків представників різних інституцій та країн.

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