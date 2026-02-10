Лавров зробив заяву про "дистанцію" у мирних переговорах: деталі

Путін і Лавров. / © Associated Press

Переговори щодо закінчення війни і Україні тривають. Втім, на цьому шляху пройти ще велику дистанцію.

Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю одному росЗМІ.

«Тривають переговори. Другий раунд відбувся в Абу-Дабі, — там попереду ще більша дистанція», — висловився міністр країни-агресорки.

Окрім того, Лавров зухвало наголосив, мовляв, не варто «впадати у захоплене сприйняття того, що відбувається», говорячи про зусилля президента США Дональда Трампа.

Окрім того, він вкотре брехливо висловився про начебто бажання РФ до миру. Втім, додав він, «поки що ми не там».

Переговори в Абу-Дабі

В Абу-дабі протягом 4–5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США та Росії. Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що «перемовини пройшли дійсно конструктивно». Під час зустрічі представники країн домовилися про обмін 314 полоненими. Вже 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання війни минули успішно. З його слів, вони «можуть привести до певних змін». Втім, деталей не уточнив.

Водночас президент України Володимир Зеленський розкрив одну з пропозицій США, озвучену в ОАЕ. Так, він розповів, що Вашингтон пропонує деескалацію щодо енергетики. Київ погодився, але Москва поки не підтвердила.

Крім того, речник «фюрера» РФ Дмитро Пєсков назвав переговори «конструктивною і складною роботою». З його слів, обговорення в Абу-Дабі мають складний характер, проте російська сторона розцінює їх як «робочий процес».