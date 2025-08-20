Лавров зробив заяву про гарантії безпеки для України і назвав умову Кремля

Сергій Лавров і Володимир Путін / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація погодилася, щоб безпеку України гарантували “на рівній основі” Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.

Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Він також наголосив, що Москва згодна з тим, що гарантії безпеки України мала б забезпечувати й сама Росія. Мовляв, серйозно обговорювати це питання без РФ — це “шлях у нікуди”.

У традиційній манері Кремля Лавров накинувся зі звинуваченнями на країни Європи. Мовляв, вони “агресивно нагнітають обстановку” та навіть, вважає очільник МЗС РФ, нібито намагаються “змінити позицію Трампа щодо українського врегулювання”.

За його словами, європейці начебто не висунули жодних “конструктивних” ідей на зустрічі з Трампом.

Натомість він вихвалився стосунками Москви й Вашингтона. Мовляв, США “дедалі чіткіше розуміють “корінні причини” кризи в Україні.

Як повідомлялося, союзники готують гарантії безпеки для України. Вони, зокрема, мають запобігти нападу Росії в майбутньому. Втім, наразі чітких деталей немає. Проте Україна, Велика Британія і західні союзники заявляють, що деталі післявоєнної угоди про безпеку будуть остаточно узгоджені вже протягом найближчих днів.

Своєю чергою США заявили, що планують підтримувати Україну. Втім, американські війська не перебуватимуть на території України. Однак у Білому дому можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.