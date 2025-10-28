Лавров зробив заяву про напад Росії на НАТО

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров узявся запевняти, що у Москви немає наміру нападати на якусь країну НАТО. За його словами, Росія готова закріпити це в гарантіях безпеки.

Свої заяви Лавров зробив на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

Під час свого виступу одіозний російський міністр сказав, що Захід не приховує приготування до нової великої європейської війни.

Лавров також вигадав, що розширення НАТО «не припиняється ні на хвилину», всупереч усім зобов’язанням. Міністрові закордонних справ здається, що загроза від Альянсу виходить повсюди. За його словами, Москву турбують плани активізації діяльності НАТО в Арктиці, яку РФ бачить зоною миру. А ще Лавров сказав, що Росія виступає проти перетворення Євразії на вотчину Альянсу.

Водночас очільник МЗС стверджує, що у Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, і Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки.

Лавров — про війну в Україні

Висловився Лавров і про війну в Україні. За його словами, Росія сподівається, що президент США Дональд Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірний підходам саміту на Алясці.

Російський міністр наголосив, що підходи щодо миру в Україні вироблені на основі пропозицій США.

Нагадаємо, раніше у жовтні член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник заявив, що Росія «готова до конфлікту з НАТО, як ніколи», оскільки армія країни, за його словами, є «однією з найкращих у світі» з бойового досвіду. Колесник звинуватив європейських лідерів у «роздуванні військової істерії» та «демонстративній підготовці до війни». Водночас він запевнив, що Росія не має наміру нападати на країни Альянсу.