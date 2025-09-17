Лавров зробив заяву про перемир’я і сказав, якої угоди хоче Росія

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москві потрібна глобальна угода щодо України.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

За словами Лаврова, Росії потрібна глобальна угода щодо України. Він також заявив, що «перемир’я та угода про врегулювання не спрацювали».

Реклама

Нагадаємо, після саміту з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці та телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у серпні президент США Дональд Трамп заявив, що найкращий спосіб завершити війну — це перейти «безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується».

Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко сказав, що пропозиція Трампа одразу укласти мирну угоду може бути предметом обговорення, але позиція Києва полягає в тому, що простір для дипломатії відкривається після припинення вогню.