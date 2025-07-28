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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лавров зробив заяву про війну та поскаржився на неповагу

Міністр закордонних справ РФ висловився про війну, яку держава-агресорка веде із Заходом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Глава МЗС Росії зробив нову заяву про війну. За його словами, РФ сьогодні протистоїть цілому Заходу.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

«Росія зараз уперше в історії воює одна проти всього Заходу», — заявив Лавров.

Він додав, що «під час холодної війни між СРСР та США зберігалася взаємна повага», натомість «зараз її немає».

Нагадаємо, Сергій Лавров прокоментував ультиматум з боку президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди з Україною протягом 50 днів та пригрозив шкодою ініціаторам санкцій. Він заявив, що Росія прагне зрозуміти справжні мотиви лідера Штатів, та звинуватив Євросоюз і НАТО в «непристойному» тиску на президента США.

«50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президентом Сполучених Штатів», — сказав голова російського МЗС.

У цьому контексті він узявся стверджувати, що Трамп перебуває під величезним «непристойним» тиском Євросоюзу та нинішнього керівництва НАТО, які «безцеремонно підтримують вимоги Зеленського».

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