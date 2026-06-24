Лавров зробив заяву про завершення війни і відповів, чи зупиниться РФ на лінії фронту

Путін і Лавров. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зухвало заявляє, що завершення війни, яку вони розпочали в Україні «можливо вирішити політико-дипломатичними методами».

Про це очільник МЗС країни-агресорки заявив під час одного з форумів.

За його словами, РФ «не зупинятиметься на лінії фронту як умова для початку переговорів щодо України».

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Він нахабно висловився про нібито «безрезультатні умовляння і попередження» Москви та нібито ігнорування «противниками» попередження про «неприпустимість створення неприйнятних загроз національній безпеці» РФ.

Традиційно Лавров повторив наратив про «дух Анкориджа», де буцімто «фюрер» РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп «досягли низки понять щодо політичних шляхів» для миру в Україні.

«Ми зберігаємо відданість цим розумінням», — брехливо висловився міністр.

Окрім того, Лавров зухвало попередив, мовляв, Москву не влаштують тимчасові рішення щодо України. Крім того, Кремль, каже він, «не погодиться з будь-якими ультиматумами».

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«Для Росії питання (рішення щодо України — Ред.) має принциповий характер. І розмінюватися на якісь тимчасові, проміжні рішення ми, звичайно ж, не будемо», — по-хамськи заявив він.

Війна в Україні — останні заяви з Росії

Нагадаємо, раніше Лавров озвучив умови для закінчення війни в Україні. З його слів, Росія досягне всіх своїх воєнних цілей: нейтралітет і без’ядерний статус України, скасування «дискримінаційних» законів проти російської мови і російської православної церкви.

Зауважимо, Володимир Путін стверджує, що Москва нібито готова до діалогу, але водночас звинувачує Київ у зриві попереднього процесу. За його словами, Київ ударами по території РФ начебто хоче створити для себе «сприятливі умови».

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, хоч у Кремлі заявляють про нібито бажання закінчити війну і висувають нові ультиматуми для миру, але в цій жорсткій позиції є один нюанс. Усі це свідчить про незацікавленість до припинення бойових дій.

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