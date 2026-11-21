Сергій Лавров. / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нахабно заявив про претензії Москви на значну частину українських територій, назвавши їх «історичними землями» країни-агресорки.

Чергову порцію пропагандистських наративів він озвучив в інтерв’ю російським ЗМІ.

Реклама

За словами Лаврова, південний схід і більшість центральної України, зокрема Київ, нібито є «споконвіку російськими землями».

Реклама

Очільник МЗС зухвало повторив пропагандистську тезу про нібито штучне створення України. У традиційних манерах Кремля він почав маніпулювати історичними фактами. Лавров самовпевнено заявив, мовляв, на цих територіях живе народ, який нібито «хрестився разом в одній купелі» із росіянами.

Окремо російський посадовець взявся виправдовувати діяльність УПЦ Московського патріархату. Він назвав її «сестрою російської православної церкви» та заявив, що вона нібито зберігає свої позиції в Україні.

Не минулося і без традиційних звинувачень на адресу України. За словами Лаврова, одним із головних завдань агресорки Росії є подолання так званої «русофобії» в Україні.

Нагадаємо, на саміті АТЕС у Китаї диктатор РФ нахабно заявив, що РФ нібито не розпочинала війну в Україні. Мовляв, вона лише намагалася «покласти край бойовим діям», які, як він стверджує, «вже тривали» від 2014-го. Також, з його слів, жителі Донбасу нібито самостійно оголосили незалежність від України, посилаючись на першу статтю Статуту ООН.

Реклама

Згодом Путін цинічно закликав українців до об’єднання з країною-агресоркою «у широкому сенсі цього слова». Він нахабно заявив, що вони нібито мають перейти на «правильний бік історії». Путін знову повторив тези російської пропаганди та намагався перекласти провину за війну й руйнування на українську владу та Захід.

Новини партнерів

Новини партнерів