Лавров звинуватив США у бажанні зробити "маленьку війнушку" в Україні

За словами Лаврова, "США накачують Україну зброєю".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США у спробі зробити в Україні "маленьку війнушку", щоб під цим приводом запровадити чергові санкції проти РФ.

Про це очільник російського МЗС заявив в інтерв'ю пропагандистської програми "Соловьёв LIVE", пише "BBC Україна".

"Я не виключаю, що є таке бажання підживити мілітаристські настрої (в Україні), зробити "маленьку війнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні спроможності", - заявив Лавров та додав, що США "накачують Україну зброєю і хваляться, що надали їм озброєння на 2,5 млрд доларів".

Раніше Лавров повідомив, що переговори Росії та США щодо гарантій безпеки пройдуть одразу після новорічних канікул. Перед цим очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "курс на втягування України в НАТО з перспективою появи біля кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, аж до масштабного конфлікту в Європі".

Нагадаємо, що російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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