Лавров звинуватив США у зриві миру: що просуває Кремль і які умови диктує

Кремль. / © Associated Press

Російська Федерація надалі намагається виправдати власну відмову від отримання Україні суттєвих гарантій безпеки. Зокрема. Москва звинувачує США у відсутності прогресу в припиненні війни.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці проаналізували інтерв’ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лавров цю розмову, щоб звинуватити США в недобросовісних діях під час мирних переговорів, запроваджуючи нові санкції проти Росії та встановлюючи вторинні тарифи для імпортерів нафти з РФ.

Лавров заявив, що політика Білого дому щодо Росії за президента Дональда Трампа «рухається в неправильному напрямку». США обрали курс на «економічне домінування» та посилюють тиск на Росію. Замість тиску на Україну Трамп запровадив санкції проти Росії.

Окрім того, перший заступник голови Комітету Держдуми Олексій Чепа повторив критику очільника МЗС, наголосивши, мовляв, «дії, а не слова» демонструють, що Штати залишаються «противником» країни-агресорки.

Російський міністр закордонних справ також прямо посилався на позицію Росії, закріплену у Стамбульських протоколах 2022-го, які Кремль періодично згаду, називаючи їх як відповідну основу для мирної угоди, щоб виправдати постійну відмову Росії від значущих гарантій безпеки для України. Зокрема, Лавров конкретно закликав до зміни складу та структури прийняття рішень щодо гарантій, запропонованих у проєкті документа Стамбульського протоколу.

Він передбачав, що Росія — агресор у війні в Україні — буде розглядатися як нейтральна «держава-гарант» України; що Росія та Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні; і що Україна зобов’язується дотримуватися нейтралітету, дотримуватися суворих обмежень щодо чисельності та складу військових сил і ніколи не приймати військової допомоги від своїх союзників.

«Кремль намагається змусити Сполучені Штати Америки відмовитися від нещодавніх переговорів під керівництвом США з Україною та Європою на користь американо-російського врегулювання, що майже повністю базується на вимогах Росії, які не змінилися протягом війни», — наголошують в ISW.

Останні заяви Лаврова

Раніше Сергій Лавров заявив, що начебто Москва згодна, аби Україна збереглася як держава, але вона має стати нейтральною. Аналітики Інституту вивчення війни вважають: ці заяви свідчать, що РФ фактично визнали план перетворення України на другу Білорусь. Вимоги щодо «нейтралітету», переконані в ISW, спрямовані на перетворення України на проросійську державу-посередника.

Також він заявив, мовляв, пропозиції Європи про припинення бойових дій в Україні не вирішують конфлікту. З його слів, під «гарантіями безпеки» для Києва мається на увазі не реальна європейська безпека, а продовження боротьби проти Росії.

Водночас він цинічно заявив, що Кремль нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель до рідної гавані». Мовляв, жителі наразі окупованих РФ територій «висловили свою волю на референдумі».