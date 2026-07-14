Сергій Лавров і Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Росія стверджує, що так звані «Аляскинські домовленості», яким нібито було місце під час зустрічі Москви в Вашингтона в Анкориджі, зірвалися через позицію України та європейських держав.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі з колегою з Чаду Абдулайє Сабре Фадулем.

За словами очільника МСЗ країни-агресорки, Європа і Україна начебто зробили все можливе, щоб відтіснити Вашингтон від виконання цих домовленостей та «поховали їх».

Реклама

Лавров також цинічно заявив, що через таку ситуацію не може оцінити, як США надалі ставитимуться до домовленостей, укладених за їхньої участі. Мовляв, «дуже важко щось прогнозувати».

«Але президент Путін неодноразово наголошував, що якщо домовленості не виконуються, ми знаємо, як досягти тих цілей, які були чітко поставлені у червні 2024-го у його виступі у міністерстві закордонних справ», — заявив Лавров.

Зауважимо, у торішній заяві «фюрера» Володимир Путіна йдеться про виведення ЗСУ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які РФ виявилася не в змозі захопити, визнанні цих регіонів і Криму російськими, а також відмову від вступу до НАТО, «демілітаризацію» та «денацифікацію».

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що жодної «угоди Трампа і Путіна» на Алясці щодо припинення війни в Україні не було. З його слів, існувала лише «пропозиція, але вона ніколи не була угодою».

Реклама

Втім, така заява з Америки обурила Москву. Лавров тоді висловився, мовляв, «з боку Рубіо не дуже витончено говорити, що в Анкориджі не було жодної угоди». За словами голови МЗС Росії, на Алясці було обговорено пропозиції Вашингтона, прийняті Москвою.

Заяви Кремля про «мир»

Раніше Лавров заявив, що Кремль не має наміру згортати війну проти України. З його слів, РФ буде продовжувати бойові дії, доки не досягне цілей, визначених Путіним. Він також звинуватив Захід, який нібито лише імітує готовність до переговорів, а натомість «висуває Росії відкриті ультиматуми».

Водночас помічник «фюрера» Микола Патрушев вкотре повторив путінський наратив, мовляв, Кремль готовий до «миру», але водночас зухвало заявив про «захист російськомовних» на Донбасі, яких Москва «не може покинути».

Новини партнерів