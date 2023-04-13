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Лаврову і всій російській делегації в ООН не видали візи в США

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Лаврову і всій російській делегації в ООН не видали візи в США

Фото: Associated Press

Антонов каже, що американська влада "не погодила прибуття літака".

У Сполучених Штатах Америки досі не видали візи міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову та російській делегації на чолі з ним, яка повинна взяти участь у засіданні Радбезу ООН вже за кілька днів.

Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов, повідомляє CNN.

"Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видаванням віз нашій делегації, зокрема з нашими журналістами. Відмова у видаванні віз порушує зобов'язання Сполучених Штатів як країни перебування штаб-квартири ООН, перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації", - наголосив Антонов.

За словами дипломата країни-агресорки, американська влада "не погодила прибуття літака". Відбувається це попри те, що до події залишилося кілька днів. Втім, Москва досі не має впевненості.

"Ми очікуємо, що американці оперативно видадуть дозвіл на літак (вхід у повітряний простір США) без будь-яких умов і обмежень", - наголосив посол РФ.

Нагадаємо, упродовж квітня 2023 року Росія, яка понад рік веде повномасштабну війну проти України, головуватиме у Раді безпеки ООНЗокрема, вона змінить Мозамбік.

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Дата публікації
Перегляди
1246
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