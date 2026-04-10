Лазери та deep-strike: Україна та Німеччина готують "сюрпризи" до нового Рамштайну

Федоров розкрив деталі оборонних домовленостей з Берліном перед новим «Рамштайном».

Україна узгодила пріоритети співпраці з Німеччиною напередодні чергового засідання «Рамштайну», яке відбудеться 15 квітня.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров за підсумками розмови зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Разом із Німеччиною Україна готує низку спільних проєктів:

значне посилення ППО;

додаткове фінансування дронів, зокрема deep-strike та middle-strike (далекобійних та середніх ударів);

розвиток спільних технологічних рішень;

нові формати обміну бойовими даними.

співпраця в інноваційних напрямах, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями.

Федоров наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України.

«Вдячний за системну підтримку, особливо під час зими, за внесок у „чеську ініціативу“ та постачання ракет PAC-3 — це рішення мало критичне значення для захисту українського неба цієї зими. Наш пріоритет — масштабувати ППО та разом із партнерами забезпечити стійкі й довгострокові рішення для захисту українського неба», — підсумував він.

