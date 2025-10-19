Кремль святкує дипломатичну перемогу після телефонної розмови про Будапешт / © Associated Press

Після переговорів між Путіним і Трампом, та довомленості про їхню нову зустріч в Будапешті, російська пропаганда святкує дипломатичну перемогу.

Про це пише французьке видання Le Monde.

У виданні звернули увагу, що широко висвітлюваний російськими пропагандистами відновлений діалог між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом вселив у Росію нову впевненість, викликавши таку хвилю оптимізму, що акції Московської фондової біржі зросли на 5% у четвер, 16 жовтня, одразу після телефонної розмови двох лідерів.

Перспектива другого двостороннього саміту, який очікується найближчими тижнями в Будапешті, порадувала пропагандистів.

Федір Лук’янов, якого Le Monde називає улюбленим «політологом» Кремля, очікував «чогось конкретного». «Схоже, що існує план врегулювання, який вже був представлений на Алясці, і для якого визначено точні параметри», — заявив пропагандист.

Російські чиновники і пропагадисти в цілому підтримують цю тезу, стверджуючи про якісь «таємні» домовленості Трампа і Путіна щодо врегулювання війни в Україні, буцімто досягнуті на зустрічі у серпні. На російському пропагандистському жаргоні ці таємничі домовленості називають «духом Анкориджа» або «позитивними аспектами Аляски».

Це натяк на двосторонню зустріч, що відбулася в Анкориджі на Алясці, 15 серпня, коли, прагнучи покласти край війні в Україні, президент США розстелив червону доріжку для російського диктатора, але нічого не отримав натомість. Саміт раптово завершився, запланований обід було скасовано, а переговори щодо важливих економічних контрактів, заплановані на пізніше того ж дня, були відкладені.

Іншими словами, це було фіаско. Проте російські пропагандисти подають це як успіх, стверджуючи, що Путіну вдалося нав’язати Трампу свої вимоги щодо припинення війни, зокрема капітуляцію України.

Після телефонної розмови в четвер у росіян виникло відчуття полегшення. Трамп підтвердив, що поки не планує постачати Україні «Томагавки».

Радник Путіна Юрій Ушаков вже описує майбутній саміт в Будапешті, як «зустріч між великими державами», на якій основна увага буде зосереджена вже навіть не на досягненні миру в Україні, а на «величезних перспективах» економічної співпраці між РФ і США.

Нагадаємо, що після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп закликав Росію та Україну «зупинитися там, де вони перебувають».

Раніше у The Times зауважили, що Дональд Трамп повернувся до своїх старих поглядів на Росію.