«Є лише три виходи»: Ле Пен спрогнозувала, чим може закінчитися війна в Україні / © Associated Press

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Кандидатка у президенти Франції, лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, відома своїми антиукраїськими поглядами, назвала три варіанти завершення війни в Україні.

Про це Ле Пен сказала в інтерв’ю єгипетському каналу Al-Achira, фрагмент якого опублікувала у себе в соцмережі Х.

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«В Україні є лише три виходи: або НАТО вступить у війну і це буде третя світова війна, або конфлікт триватиме роками, або всі країни зрозуміють наслідки», — вважає ультраправа французька політикиня.

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Ле Пен запевнила, що «поговорить із усіма сторонами», якщо стане президентом Франції, очевидно натякаючи на РФ.

Нагадаємо, що напередодні Ле Пен заявила, що у разі обрання президентом Франції має намір припинити надання нової фінансової допомоги Україні. Свою позицію вона пояснила проблемами французького бюджету.

Також під час зустрічі 16 листопада Ле Пен уточнила, що відмова від подальшого фінансування не означає повного припинення підтримки України. Вона допустила збереження гуманітарної допомоги, постачання обладнання та дипломатичного сприяння Києву.

Раніше Ле Пен пояснила, чому не збирається зустрічатися із Володимиро Зеленським у Києві.

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Президентські вибори у Франції заплановані на 18 квітня 2027 року.

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