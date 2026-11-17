Ле Пен / © Associated Press

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Марін Ле Пен підтвердила намір припинити фінансову допомогу Україні, якщо стане президенткою Франції. Своє рішення політикиня пояснила складним станом державних фінансів, водночас пообіцявши виконати вже взяті Парижем зобов'язання перед Києвом.

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на заяву Ле Пен після її зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком 16 листопада.

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За словами політикині, нинішній стан французьких державних фінансів не дозволяє країні продовжувати фінансову підтримку України в попередньому обсязі.

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Водночас вона запевнила, що Франція дотримуватиметься вже ухвалених рішень, зокрема щодо спільної позики Європейського Союзу Україні на 90 мільярдів євро.

Яку допомогу Україні готова зберегти Ле Пен

Попри намір припинити фінансування, Ле Пен заявила про готовність продовжувати матеріальну та гуманітарну підтримку України.

Зокрема, йдеться про безоплатне передавання обладнання, гуманітарну допомогу та активніші дипломатичні зусилля.

Як повідомляє Le Monde, раніше представники передвиборчої команди Ле Пен пояснювали, що в разі її перемоги фінансова допомога Україні може припинитися протягом шести місяців після вступу на посаду.

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Обмеження стосуватимуться не лише прямих виплат Києву, а й участі Франції в майбутніх європейських програмах фінансування України.

За даними видання, від 2022 року Франція надала Україні допомогу на загальну суму близько 27 мільярдів євро, якщо враховувати двосторонню підтримку та внески через механізми ЄС.

Чи зустрінеться Ле Пен із Зеленським

Під час розмови з українським послом Марін Ле Пен також висловила готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона попросила Вадима Омельченка передати українському лідеру, що готова провести переговори в Парижі або Брюсселі.

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Раніше Зеленський запрошував політикиню відвідати Україну, однак вона не погодилася на поїздку до Києва.

Під час зустрічі з послом сторони також обговорили перспективи вступу України до Європейського Союзу та НАТО, а також можливості співпраці у цифровій сфері, оборонній промисловості та цивільній ядерній енергетиці.

Як на заяви Ле Пен відреагував Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон раніше розкритикував політиків, які виступають за скорочення підтримки України.

На його думку, обмеження ресурсів для Києва може підштовхнути Україну до несправедливого миру та зробити вразливішою не лише її, а й усю Європу.

У відповідь Ле Пен звинуватила Макрона в погіршенні фінансового становища Франції, заявивши, що за інших бюджетних умов країна могла б продовжувати допомогу Україні.

Президентські вибори у Франції мають відбутися 2027 року. Наразі заяви Ле Пен є її передвиборчою позицією, а не рішенням французької влади.

Фінансова допомога Україні та суперечки в ЄС — останні новини

У жовтні Марін Ле Пен уже заявляла, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України в попередніх обсягах. Вона пояснювала це складним станом французького бюджету, але водночас допускала збереження військової допомоги.

Тим часом Єврокомісія працює над додатковим фінансуванням України на 2027 рік. Йдеться про 45 млрд євро, які мають допомогти покрити частину прогнозованого дефіциту бюджету та потреб оборони. Серед можливих механізмів розглядають нову кредитну схему. Додаткові 45 млрд євро для України стали одним із ключових фінансових питань для європейських партнерів.

Суперечки загострилися після того, як Фрідріх Мерц зажадав від усіх членів Євросоюзу гарантій участі у фінансуванні України. Німецький канцлер пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС, якщо країни не домовляться про спільну підтримку Києва. Його позиція викликала спротив частини європейських лідерів, а фінансування України стало предметом політичного протистояння всередині Євросоюзу.

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