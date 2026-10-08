Ле Пен виступила проти вступу України до ЄС: заявила про великі втрати для Франції

Ле Пен / © Associated Press

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Лідерка фракції "Національне об’єднання" в Національних зборах Франції Марін Ле Пен виступила з різкою заявою щодо можливого вступу України до Європейського Союзу.

У соцмережі X вона заявила, що Франція, на її думку, може стати однією з перших країн, які зазнають економічних втрат у разі членства України в ЄС.

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"Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, ми будемо першими, хто зазнає втрат, і це подвійна проблема", — написала Ле Пен.

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За її словами, французькі аграрії можуть зіткнутися з посиленням конкуренції з боку українських виробників. Ле Пен назвала її "жорсткою недобросовісною конкуренцією".

Крім того, політикиня заявила, що вступ України може призвести до скорочення частки коштів Спільної аграрної політики ЄС, які нині спрямовують на підтримку французького сільського господарства.

Представники крайніх правих сил Франції й раніше виступали проти прискореної євроінтеграції України, пояснюючи це можливими ризиками для внутрішнього ринку ЄС та додатковими бюджетними витратами.

Водночас у Європейському Союзі опрацьовують механізми перехідного періоду для аграрного сектору в межах переговорів щодо майбутнього членства України.

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Чому Ле Пен виступає проти вступу України до ЄС

Марін Ле Пен та її партія "Національне об’єднання" послідовно виступають проти членства України в Євросоюзі та НАТО. Ще 2024 року представники партії називали це однією зі своїх "червоних ліній" у політиці щодо Києва.

Позиція Ле Пен пов’язана передусім із її концепцією "національного суверенітету": вона критикує поглиблення європейської інтеграції, виступає за пріоритет французьких виробників та давно заявляє про необхідність захищати французьке сільське господарство від зовнішньої конкуренції.

Окремий контекст — її багаторічна м’якша позиція щодо Росії. Ле Пен раніше виступала проти постачання Україні важкого озброєння, пропонувала після завершення війни відновити стратегічне зближення НАТО з Росією, а її партію у Франції неодноразово критикували через минулі фінансові та політичні зв’язки з РФ.

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Водночас зараз позиція "Національного об’єднання" щодо Москви стала помітно жорсткішою: у вересні 2026 року Ле Пен і Жордан Барделла вже самі звинуватили Росію у спробах тиску та дестабілізації Франції.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працюватиме над цим завданням у Брюсселі, але для його виконання є низка умов.

Раніше угорський лідер у контексті євроінтеграції України згадав про політичну домовленість щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорців в Україні, яка, за його словами, не виконується.

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