Легалізація геноциду: в ОП різко відреагували, що Путін може відвідати саміт G20

Подоляк нагадав, що РФ шантажує світ голодом, холодом і зброєю масового ураження, а тому має стати ізгоєм.

Присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки" – це загравання з агресором і легалізація геноциду.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Тwitter.

Радник голови ОП нагадав про злочини РФ і наголосив що така країна і її влада мають стати ізгоєм, а не відвідувати важливі міжнародні заходи.

"Країна, що вторглася в іншу державу та намагається знищити її народ, має бути ізольована. Країна, що шантажує світ голодом, холодом і зброєю масового ураження, має бути ізгоєм", – зазначив Подоляк.

Країна, що вторглася в іншу державу та намагається знищити її народ, має бути ізольована. Країна, що шантажує світ голодом, холодом і зброєю масового ураження, має бути ізгоєм. Присутність російського президента на #G20 – це загравання з агресором і легалізація геноциду. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 3, 2022

Саміт G20: чому Путін хоче туди їхати

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Володимир Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

Своєю чергою, президент Зеленський сьогодні наголосив, що не поїде на саміт G20, якщо там буде Путін.

Сам диктатор 27 жовтня припустив, що може особисто вирушити на саміт G20 на Балі.

МЗС України вимагає виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін планує відвідати саміт G20 на Балі винятково для того, щоб показати це як "перемогу" росіянам.

Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що удари РФ по критичній інфраструктурі триватимуть до саміту G20.

Арестович припустив, що на саміт G-20 можуть відправити прем'єра Росії Мішустіна, бо Зеленський Путіну "може дати йому по морді".