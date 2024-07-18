Легальний "відкуп" корупціонерів: що не так із законопроєктом №11340, який підтримала Рада

Законопроєкт створює умови, за яких підозрювані в корупції, зокрема організатори злочинів, можуть "відкупитися" від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників, та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини.

Верховна Рада 18 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Якщо документ ухвалять остаточно, то підозрювані в корупції чиновники зможуть піти на угоду зі слідством і просто "відкупитися" від в’язниці, сплативши лише штраф.

Усе про законопроєкт №11340, що він передбачає та що з ним на так, читайте на ТСН.ua.

Суть законопроєкту №11340 – що він передбачає

Народні депутати на засіданні 18 липня підтримали у першому читанні урядовий законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні по корупційних злочинах. Свої голоси за таке рішення віддав 231 парламентар. Документом пропонується доповнити частину третю статті 53 Кримінального кодексу України положеннями, що передбачають застосування штрафу щодо корупційних правопорушень як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості.

Тобто підозрювані чи обвинувачені в корупції зможуть укладати угоду з прокурором, в якій визнаватимуть свою винуватість у кримінальному провадженні за певних умов. Відповідна угода затверджується вироком суду.

Ключові зміни, які пропонує законопроєкт:

надати можливість сторонам угоди погодити покарання у вигляді штрафу навіть тоді, коли він не передбачений у санкції статті;

надати можливість сторонам угоди погодити покарання у вигляді позбавлення волі нижче від найнижчої межі за умов викриття іншої особи або відшкодування збитків. У такому разі особа не може скористатися звільненням від відбування покарання, а повинна відбувати його реально;

чітко визначити, що звільнення від відбування покарання у звʼязку з випробуванням у разі укладення угоди можливе. Одночасно пропонується збільшити іспитовий термін – до 6 років, а також термін позбавлення волі, який дозволяє застосувати звільнення від нього – 8 років (раніше було 5 років);

уможливити застосування конфіскації майна у разі, якщо особа звільняється від відбування основного покарання у звʼязку з випробуванням;

передбачити можливість укладання угоди в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування збитків;

запровадити погодження керівником органу прокуратури укладення угоди про визнання винуватості;

надати можливість змінювати угоду до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, а також подавати її до суду одноразово повторно, якщо усунуті підстави, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди.

Передбачені такі розміри штрафів:

від 12 тис. до 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення кримінального проступку (максимальний штаф може становити 2 млн 40 тис. грн); від 121 тис. 1 млн 200 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення нетяжкого злочину (максимальний штраф – 20 млн 400 тис. грн); від 1 млн 201 тис. до 6 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення тяжкого злочину (максимальний штраф – 102 млн грн); від 6 млн 1 тис. до 20 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення особливо тяжкого злочину (максимальний штраф – 340 млн грн).

Зауважимо, грошова сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України. Її розмір 2024 року становить 17 грн.

Що не так із законопроєктом №11340

Законопроєкт №11340 зазнав розгромної критики з боку частини народних депутатів, які за нього не голосували, державних антикорупційних органів, громадських та міжнародних організацій-борців із корупцією. Документ дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення, тобто – легально "відкупитися" від в’язниці.

Проти такої законодавчої ініціативи виступили Національне Антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики. Зокрема, останній у своєму висновку відзначив, що у проєкті закону "виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор".

"Створюються умови, за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини, як це передбачено чинним положенням частини четвертої статті 469 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться у висновку комітету.

Там додали, що такий підхід не сприятиме "належному притягненню винних осіб до відповідальності, ефективній протидії корупційним кримінальним правопорушенням, а також меті укладання таких угод, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками".

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Однак 17 липня правоохоронний комітет Ради на чолі з нардепом від "Слуги народу" Сергієм Іонушасом раптово і по-тихому розглянув законопроєкт. І вже 18 липня у сесійній залі більшість членів парламенту, де монобільшість досі є у "Слуги народу", проголосували "за" цей документ. Ба більше, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонував голосувати за законопроєкт узагалі без обговорення.

Голосування в парламенті / Ілюстративне фото / Фото: УНІАН

До слова, після рішення парламенту нардеп Дмитро Гурін від "Слуги народу" повідомив у соцмережах, що проголосував за документ помилково:

"Я проголосував за 11340, який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть неважливо. Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте. Це перше читання, в другому голосую червоною".

"Попри ризики, на які вказали НАБУ, САП, Антикорупційний комітет… Коаліція протягнула через зал в першому читанні", – прокоментував ухвалення законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, який не голосував за документ.

Окрім того, законопроєкт проаналізувала міжнародна антикорупційна організація Transparency International. Там вказали, що:

проєкт закону вирішує окремі проблеми, що стосуються укладення угод щодо корупційних та повʼязаних із корупцією кримінальних правопорушень;

законопроєкт створює можливості для зловживань щодо укладення таких угод, окремі критерії для їхнього затвердження – істотно субʼєктивні;

у разі запровадження пропонованої Кабміном моделі, особливу увагу потрібно приділяти розшуку та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом.

Корупціонери зможуть сплатити штраф і уникнути в'язниці

Як заявив ще до голосування у першому читанні голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, правоохоронний комітет парламенту дуже швидко і майже без обговорення та без запрошення антикорупційних органів "погодив версію, яка в підсумку дозволяє підозрюваним та обвинуваченим в ТОП-корупції за особливо тяжкі злочини відшкодувати збитки, заплатити великий штраф – і уникнути ув'язнення взагалі".

За словами Шабуніна, пропонована схема "відкупу" стосуватиметься навіть корупції олігархів, якщо ті виявлять бажання визнати провину і сплатити кошти, або ж народних депутатів, які останнім часом часто попадаються "на гарячому" антикорупційним органам.

Коли ж Рада підтримала законопроєкт №11340 у першому читанні, очільник правління ЦПК так прокоментував це рішення:

"Депутати Зеленського ухвалили в першому читанні законопроєкт №11340, що дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці. 231 "за". Окреме "вітання" спікеру Стефанчуку, який пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. Дійсно, навіщо "холопам" чути, які пани відкуплятися за наш грабунок будуть".

Шабунін запевнив, що за цим голосування стежили посольства всіх західних країн-партнерів України.

Віталій Шабунін / Фото: ТСН.ua

Антикорупціонер також пояснив детальніше суть законопроєкту №11340. Ним пропонується дозволити за угодами про визнання винуватості в корупційних злочинах зменшувати покарання за корупцію нижче визначеної межі; а також розширити можливості застосування звільнення від покарання з випробуванням навіть в особливо тяжких злочинах. В обох випадках викривальні показання щодо інших фігурантів справи не є обов'язковою умовою.

Документом пропонується, аби викриття можна було замінити повним відшкодуванням шкоди, а замість ув’язнення сплатити величений штраф. Водночас у проєкті закону не пропонується жодних перешкод для укладення таких відкупних угод навіть з організаторами схем.

"Якщо спростити цю ідею максимально, то мова йде про можливість заплатити великі гроші державі та уникнути ув'язнення навіть за особливо тяжкий злочин без жодних викриттів. За таких обставин схемщики банально зможуть враховувати ризик бути пійманими в свої "відкати" або "маржу" і продовжувати свою незаконну діяльність", – пояснив Шабунін.

Він продовжив, вказавши, що законопроєкт також дозволяє застосовувати вказані механізми зменшення покарання та розширити можливість звільнення від покарання з випробуванням за угодами не лише у справах НАБУ і САП, а й для корупційних справ інших правоохоронців та прокурорів (Націполіція, ДБР, Офіс Генпрокурора та прокуратури).

Резюмуючи, Шабунін зауважив, що проєкт закону може стати "дуже ризиковою історією легального відкупу для олігархів та топчиновників. Це при тому, що мова йде про парламент, в якому більше десятка нардепів перебувають на лаві підсудних за корупцію, і яким точно не хочеться нікого викривати".

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