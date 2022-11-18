"Легкий примус" від Заходу: Арестович відповів, чи Україна готова зараз до переговорів з РФ

На думку Арестовича, в Україні зараз немає жодного політика, який міг би піти на переговори з Росією.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що станом на сьогодні переговори з Росією неможливі. Водночас, він визнав, що Захід "з легкким примусом" підштовхує Україну до переговорів.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

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За його словами, заяви деяких західних діячів (наприклад голови Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марка Міллі) свідчать про "легку атмосферу примусу до переговорів". Проте Арестович певен, що у них нічого не вийде.

"Не існує в Україні політика, який зараз міг би піти на переговори", – переконаний радник ОП.

Не буде переговорів - не буде зброї?

Раніше Олексій Арестович пояснив, якою буде ситуація на фронті, якщо Захід припинить постачати зброю Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україну ніхто не примусить до переговорів, якщо вона сама не захоче. На його думку, Захід зіштовхнеться з наслідками, якщо вирішить припинити постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з РФ.

За інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів. У виданні стверджують, що Вашингтон дав сигнал Україні, що принаймні Київ має виглядати відкритим до переговорів.