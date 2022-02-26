Легше сказати, з ким не говорив, ніж говорив: Зеленський розповів, що світові лідери обіцяли допомогу

Легше сказати, з ким не говорив, ніж говорив: Зеленський розповів, що світові лідери обіцяли допомогу

Окрему подяку Зеленський висловив очільнику Білого дому Джо Байденові.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни з Росією провів низку переговорів зі світовими лідерами.

Про це він розповів у черговому відеозверненні у ніч з 25-го на 26 лютого.

"Ми боремося цілодобово і на дипломатичному фронті. Легше сказати, з ким із світових лідерів я ще не говорив, ніж говорив. Ми продовжуємо (консультації зі світовими лідерами. — Ред.)", — сказав глава держави.

Зеленський сьогодні провів перемовии з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, президенткою Єкрокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Джо Байденом.

"Окреслив, якої ще відповіді Заходу на цю агресію очікують українці і домовився про нову допомогу. Нову і значну підтримку для нашої держави. Я дякую всім лідерам", — сказав президент.

Окрему подяку він висловив очільнику Білого дому Джо Байденові.